Specjalne świadczenie od ZUS. Ponad 6 tys. zł trafiło do prawie 2 tys. stulatków

Świadczenie honorowe to specjalny dodatek, który jest wypłacany bez względu na to, czy stulatek otrzymuje już emeryturę, rentę lub inne świadczenie.

Idą zmiany w świadczeniu honorowym

Świadczenie honorowe przysługuje na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów z 1972 r. Rząd chce, aby rozwiązanie to było uregulowane ustawowo.

Jak mogliśmy przeczytać w serwisie money.pl, 12 lutego zostały opublikowane założenia do ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Przede wszystkim mają zniknąć ewentualne w wątpliwości co do podstawy prawnej czy ryzyka dotyczące sytuacji prawnej osób, które otrzymują taką "honorową emeryturę".