Dostają "honorową emeryturę". Kilka tysięcy zł. Idzie ważna zmiana

Od lat 70. pieniądze dla stulatków były wypłacane na zasadzie świadczenia w drodze wyjątku. Potrzebna była decyzja prezesa ZUS. Teraz zostanie ono zagwarantowane ustawowo. Zgodnie z danymi ZUS z końca 2023 roku trafia do ok. 2,9 tys. osób, ale ta liczba z każdym rokiem rośnie.

12 lutego zostały opublikowane założenia do ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Polska się starzeje, osób, które ukończą 100 rok życia będzie coraz więcej. Świadczenie, które do tej pory było wypłacane na zasadzie zwyczaju zostanie uregulowane w ustawie.

To oznacza, że znikną ewentualne w wątpliwości co do podstawy prawnej czy ryzyka dotyczące sytuacji prawnej osób, które otrzymują taką "honorową emeryturę".