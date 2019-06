Trzynasta emerytura to nie jednorazowa przynęta wyborcza - zapewnia minister rodziny

Plany na przyszły rok to przede wszystkim jeszcze więcej placówek Senior+, miejsc opieki nad osobami starszymi, programów aktywizujących, wyższe świadczenia rentowo-emerytalne. To także wspomniana przez panią Emerytura +– chcemy, by było to rozwiązanie stałe, a nie jednorazowe – powiedziała w rozmowie z dziennikiem "Fakt" minister rodziny Bożena Borys-Szopa.

- Chciałabym też obalić teorię niektórych osób i środowisk, że chcemy wypłacać pieniądze tuż przed wyborami. To nieprawda. Zasady dotyczące terminów wypłat są takie same, jak w poprzednich latach. Trzymiesięczny termin na rozpatrzenie wniosku to czas maksymalny, a nam zależy na tym, by pieniądze trafiały do rodzin jak najwcześniej, dlatego też zachęcamy do składania wniosków od razu – zapewniła.