13 emerytura Martyna Kośka 55 minut temu

Komornik zajął naszej czytelniczce "trzynastą emeryturę", choć nie powinien. Zawinił bank

Trzynasta emerytura nie podlega zajęciu komorniczemu - to pierwszy fakt. Systemy komputerowe nie zawsze działają poprawnie - to drugi fakt. I jeśli tak się stanie, świadczenie może zostać niezgodnie z prawem zajęte. To właśnie zdarzyło się naszej czytelniczce.

