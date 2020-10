"Trzynastka" i "czternastka" powinny zostać. Polacy trzymają rząd za słowo

Do katalogu senioralnych świadczeń dołączy w listopadzie 2021 r. czternasta emerytura. W przeciwieństwie do "trzynastki", która wszystkim emerytom wypłacana jest w tej samej kwocie, wysokość "czternastki" będzie zróżnicowana. W pełnej wysokości, czyli najprawdopodobniej 1300 zł brutto, trafi wyłącznie do osób, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego pułapu świadczenie będzie zmieniane proporcjonalnie z uwzględnieniem zasady "złotówka za złotówkę".