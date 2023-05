Tyle mają wynieść wcześniejsze emerytury nauczycieli. Ujawniono szczegóły

Jak czytamy, jednym z warunków uzyskania możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę nauczycielską będzie posiadanie okresu składkowego wynoszącego co najmniej 30 lat, w tym, co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy nauczyciela w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Ponadto nauczyciel będzie musiał udowodnić, że rozpoczął pracę w oświacie przed 1 stycznia 1999 r.