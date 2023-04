Emerytury nauczycielskie. Czarnek: powrót jest absolutnie potrzebny

Ted 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czarnek to dobry minister. Nauczyciele powinni to wreszcie zrozumieć. Lewactwo tak chce wychować dzieci że nie będą miały szacunku do nauczycieli A Czarnek robi wszystko żeby szacunek był. Zrozumcie to sorzy i sorki.