Nauczyciele na podwyżki jeszcze poczekają? ZNP alarmuje

Dlaczego większość nauczycieli i związkowców ZNP to starzy komuniści lubi ich potomkowie? Propozycją dla nauczycieli jest prosta przychodzą codziennie od poniedziałku do piątku na 8 godzin. Lekcje prowadzą 23 godziny tak jak wynosi średnia w kochanej przez nich Unii Europejskiej pozostałe godziny to przygotowywanie zajęć, sprawdzianów sprawy, które zajmują im tyle godzin. Dodatkowo jak wszyscy normalni pracujący w Polsce ludzie i np. nauczyciele w Wielkiej Brytanii przychodzą w wakacje, ferie i inne wolne dla dzieci dni. W tym czasie przygotowują/ opracowują program nauczania, przygotowują się do zajęć, które za dwa miesiące będą prowadzić no i oczywiście rozwijają się i szkolą w tym właśnie czasie. Wszelkie delegacje, wycieczki, wywiadówki rozliczane wg kodeksu Pracy. Myślę, że wszyscy Nauczyciele, dyrektorzy, dzieci, rodzice, Polacy będą zadowoleni!