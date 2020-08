Ustawa dezubekizacyjna. Mundurowi emeryci chcą pójść do Strasburga

18 sierpnia Trybunał Konstytucyjny ma wydać wyrok w sprawie funkcjonariuszy, którym PiS obniżył emerytury mundurowe za to, że "wspierali PRL-owski reżim". Chodzi tu o osoby, które przed sierpniem 1990 r. choćby jeden dzień przepracował w strukturach uznanych przez IPN za "organy państwa totalitarnego" – informuje "Gazeta Wyborcza".

Wprawdzie wszyscy dawni funkcjonariusze poddali się na początku lat 90. Weryfikacji i gdyby przebiegła niepomyślnie, nie mogliby pełnić dalszej służby. Mimo to niemal 30 lat później rząd PiS zadecydował, że wszystkim, którzy służyli w "organach państwa totalitarnego" należy obniżyć emerytury mundurowe.

Żadnych sentymentów. Nieważne, czy ktoś był urzędnikiem, kierowca czy archiwistą. Bez znaczenie, czy pracował rok czy trzy dekady. Wprawdzie art. 8a ustawy dezubekizacyjnej daje ministrowi spraw wewnętrznych uprawnienie do przywrócenia pełnej emerytury osobie, która pełniła "krótkotrwałą" służbę oraz "rzetelnie wykonywała zadania i obowiązki" już w wolnej Polsce, ale minister nie jest skory do przywracania korzyści. Choć wnioski złożyło ponad 8 tys. funkcjonariuszy, pozytywną odpowiedź otrzymało zaledwie ok. 240.