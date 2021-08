W Sejmie nie chcą PPK. Jest gorzej niż w dużych firmach

Pytanie o to, ilu pracowników oszczędza w PPK, zadał Kancelarii Sejmu ekonomista Rafał Mundy. Odpowiedź opublikował na Twitterze. Wynika z niej, że na uczestnictwo w PPK zdecydowało się jedynie 412 na 1152 pracowników, co stanowi 35 proc.

"Co prawda nie jest to 75 proc. jak w OSR do ustawy, ale nadal dużo lepszy wynik. Jak się robiło skok na OFE wdrażając PPK to takie mamy skutki!" - pisze na Twitterze Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.