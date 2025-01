Walczą o pieniądze w sądzie. Państwo zwraca emerytom miliardy

A ja walczę z ZUS o niezralizowanego świadczenie wspierające. Jeśli nigdy nie brało się dodatków ani opiekuńczych nad osobą niepełnosprawna, a po 8 miesiącach dopiero była komisja z WZON i po ostatecznej decyzji złożono o wypłatę swiadczenia do ZUSu, a zus jeszcze się zastanawia kiedy decyzję do wypłaty wydać. Osoba zmarła nie doczekawszy się wsparcia, a tym wsparciem była osoba bliska, bo 98 punktów z WZON mówi samo za siebie i z czym jest to związane. Zobaczymy jak to się zakończy, bo zus nie skory wypłacić tego co się należy..... A kolejność składania wszystkich dokumentów była w zgodzie z prawem i na stronie zus widnieje ze nie powinno być przeszkód, a urzędas twierdzi i radzi, aby nie składać o niezralizowanego świadczenie bo zus odmawia wypłaty po śmierci,a zwłaszcza wypłaty wyrównawczej z 2024 roku. Tylko plusy i bonusy bez kryterium są na bieżąco....