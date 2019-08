Waloryzacja emerytur i rent w 2020 r. Będzie rekordowa podwyżka świadczeń?

Waloryzacja emerytur i rent wzbudza niemałe zainteresowanie wśród Polaków, ponieważ dotyczy niemal 10 mln seniorów. Podwyżka świadczeń przeprowadzana jest co roku, a najbliższą zaplanowano na 1 marca 2020 r.

Zgodnie z szacunkami resortu rodziny, przyszłoroczna waloryzacja zamknie się na poziomie 3,24 proc. Przy średniej emeryturze daje to ok. 67 zł podwyżki co miesiąc.