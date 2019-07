Waloryzacja rent i emerytur w 2020 roku warta 7 mld zł. Tyle trafi do seniorów

Marzec to najważniejszy miesiąc dla emerytów i rencistów. To wtedy ma miejsce długo wyczekiwana waloryzacja świadczeń. W 2020 roku seniorzy zobaczą podwyżkę o 3,24 proc. Każdy tysiąc emerytury i renty podniesie się zatem o dodatkowe 32 zł 40 groszy brutto. Kto dziś otrzymuje 1100 zł, dostanie miesięcznie około 35 zł więcej. Świadczenie w wysokości 2200 zł wzrośnie o niecałe 71 zł.

Dużo? Mało? Z perspektywy budżetu to spora suma. Z Oceny Skutków Regulacji do rozporządzenia Rady Ministrów - dotyczącego właśnie stawki waloryzacji - wynika, że całkowity koszt waloryzacji to 7 mld 160 milionów złotych.