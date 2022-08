Waloryzacja nie zadowoli emerytów i rencistów? Wiceminister: więcej nie będzie

Waloryzacja rent i emerytur 2023. Ile wyniesie?

Przypomniano, że "im wyższa będzie inflacja, tym wyższy będzie wzrost rent i emerytur – gwarantuje to ustawa". "Nawet jeśli okaże się, że waloryzacja wyniesie tylko 11 proc., to emerytura minimalna (1217,98 gr), wzrosnąć może do 1352 zł. Z kolei przeciętna emerytura (2410 zł) wzrośnie do 2675 zł" - napisano.