Ważna decyzja przed 16 mln Polaków. Pierwszy raz od ośmiu lat

Około 16 mln osób ma cztery miesiące na decyzję, co stanie się z częścią ich składek emerytalnych. Okienko transferowe to szansa, by zostawić ich całość w ZUS lub przekazać 15 proc. do OFE. Te drugie inwestują przede wszystkim w akcje na warszawskiej GPW - przypomina "Dziennik Gazeta Prawna".