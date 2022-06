Ważna zmiana dla rolników. Wejdzie w życie od 15 czerwca

Kowal 24 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Caly ten system KRUS to oszukiwanie rolnika ktory tyra od switu do nocy a i to jakas anomalia pogodowa moze wszystko zniweczyc.Co to z emerytora rolnicza 1350 zl minus podatek -TO CZYSTE KORESTWO czemu rolnikowi niewyplacac emerytory od chektarow czy obroyu tak jak robotnikowi od zarobkow.Tak rzadzacy chca by ludze umierali na roli a to co wymysla to by okrasc i do konca zniszczyc rolnika.NA DZISIAJ ROLNIK POWINIEN DOSTAC MINIMUM 2700 ZL NA REKE SWEJ EMERYTURY.