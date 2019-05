Większość "trzynastych emerytur" już wypłacona. Poszło na ten cel 9 mld zł

Do wypłaty została jeszcze jedna transza jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Dla tych ubezpieczonych terminem płatności "trzynastki" jest 1 czerwca. Jednak z uwagi na fakt, że to również dzień wolny od pracy, świadczenia dla tej grupy ok. 110 tys. klientów zostaną wypłacone do piątku 31 maja. W ostatniej transzy wypłacone zostanie 111 mln zł.