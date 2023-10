Wtedy warto przejść na emeryturę. Można sporo zyskać

Styczeń oraz przełom stycznia i lutego 2024 r. mogą być jednym z najlepszych terminów na przejście na emeryturę - pisze "Fakt". Ci, którzy się na to zdecydują, od 1 marca mogą liczyć na podwyżkę świadczenia. Z prognoz rządu wynika, że waloryzacja emerytur wyniesie 12,3 proc. Może to być ostatnia taka waloryzacja, ponieważ później podwyżki świadczeń prawdopodobnie będą już jednocyfrowe.

Kiedy przejść na emeryturę?

"To ostatni moment na złożenie wniosku o emeryturę, jeszcze przed ostatnią tak wysoką waloryzacją, ale i wypłatą trzynastek. Taka dodatkowa wypłata trafi do wszystkich osób, które na dzień 31 marca 2024 r. będą mieć do niej prawo" - czytamy. Trzynastka wyniesie tyle, co minimalna emerytura, czyli 1783,82 zł brutto. Przejście na emeryturę wiosną będzie najmniej korzystne - warto poczekać do lipca.