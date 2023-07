Zaniżone emerytury z ZUS. Można się odwołać

Jeśli jesteś w takiej sytuacji, możesz odwołać się od decyzji ZUS-u do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji). Masz na to miesiąc od dnia, w którym decyzja została ci doręczona - doradza "Fakt".

Jeżeli ZUS uzna, że złożone odwołanie jest zasadne, to zmieni albo uchyli decyzję. Ma na to 30 dni od otrzymania odwołania. Jeśli odwołanie zostanie przekazane do sądu, to nastąpi to w terminie 30 dni od otrzymania twojego odwołania. Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok, w którym na przykład zmieni decyzję albo oddali odwołanie - czytamy w "Fakcie".