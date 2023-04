Seniorzy z rocznika 1953 czują się oszukani. Chcą od ZUS wypłaty odsetek

POLACY PRAWDA 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ZUS CRUS TO BANDA ZŁODZIEI MAFIA EMERYCI URODZENI PRZE 1939R I PO W 1995 R OTRZYMYWALI PO DENOMINACJI ZŁOTEGO PO 150 ZŁ EMERYTURY PO 36 LATACH PRACY W JEDNYM ZAKŁADZIE .I MAJĄ RP-7 JEDNAK ZUS I SĄDY Z ART. 15 NIE CHCĄ PRZELICZYĆ IM EMERYTUR Z 20 KOLEJNYCH LAT POPRZEDZAJĄCYCH EMERYTURY ZUS DZIELI TE 20 LAT NA DWIE CZĘŚCI 10 LAT BIERZE NIEKORZYSTNYCH ZARAZ PO WOJNIE KIEDY LUDZIE ZARABIALI GROSZE I DRUGIE 10 LAT POPRZEDZAJĄCYCH EMERYTURĘ A POWINIEN LICZYĆ NA WNIOSEK ZAINTERESOWANEGO EMERYTA Z KOLEJNYCH 20 LAT POPRZEDZAJĄCYCH EMERYTURĘ SKANDAL .DZISIAJ CI LUDZIE SIĘ ODWOŁUJĄ DO SĄDÓW PRACY Z ART .15 O PRZELICZENIE EMERYTUR Z KOLEJNYCH 20 LAT KALENDARZOWYCH POPRZEDZAJĄCYCH EMERYTURĘ JEDNAK NIEUKI SĘDZIOWIE SĘDZINY TEGO PRZEPISU ART.15 NIE UZNAJĄ CHOĆ JEST TO KONSTYTUCYJNE PRAWO KAŻDEGO EMERYTA W POLSCE .TAK ROBIĄ SĄDY PRACY ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU PRZY UL .SZYBKIEJ 6-10 ZA PRZYZWOLENIEM PREZESA TEGO SĄDU KTÓRY WIE O TYM BANDYCKIM PROCEDERZE SĘDZIÓW .MOŻE PROKURATURA I MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI PAN ZIOBRO ZAJMIE SIĘ TĄ SPRAWĄ BO TO ŁAMANIE POLSKIEJ KONSTYTUCJI I PRAW PRZEZ TYCH SĘDZIÓW ZAGWARANTOWANYCH KAŻDEMU OBYWATELOWI I EMERYTOWI W POLSCE