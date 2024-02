Zmiana wieku emerytalnego. Ministerstwo zabiera głos

Słabe to 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ministerstwo Równości może się tym zajmie? Dlaczego mężczyzna ma pracować 65 lat, a kobieta, która nie urodziła dziecka 60 lat? rozumiem utrzymanie wieku 60 lat dla kobiet, które dzieci urodziły ale w innym przypadku do śmiech na sali, dlaczego mam utrzymywać feministki, które nie włożyły żadnego wkładu we wzrost liczby obywateli.... Wybrały kariery świadomie, więc powinny być konsekwentne i ją rozwijać do 65 lat.