ZUS już wypłaca emerytury po zmianach w podatkach. Niektórzy seniorzy stracili

Zamiast jak PIS gmatwać wszystko i jeszcze wydawać miliardy, żeby przekonać wszystkich że coś zyskają, powiem krótko: w tym roku z powodu inflacji tracicie 15% z wypłaty - przy kwocie 3000 na rękę jest to 450 zł, przy kwocie 2000 na rękę jest to 300 zł, przy kwocie 4000 na rękę jest to 600 zł. To, że wam dorzucą jakieś 78 albo 140 zł brutto, nic nie zmienia, bo nawet nie pokrywa inflacji. BIEDNIEJECIE