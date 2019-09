podatki oprac. Anna Zaleska 30 minut temu

ZUS. Niższy podatek dla emerytów i rencistów od października

Od października zmniejszy się stawka podatku PIT dla osób, które uzyskują dochód nie wyższy niż 85 528 zł rocznie. Zamiast 18 proc. będzie to 17 proc. Oznacza to, że zmieni się wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Kwota emerytury czy renty, która trafi do świadczeniobiorców, będzie zatem nieco wyższa.

Podziel się Dodaj komentarz