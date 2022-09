ZUS przeleje "czternastki". Ponad milion seniorów otrzyma w czwartek pieniądze

- Wypłata czternastek idzie zgodnie z planem. Wszystkie świadczenia wypłacane są na czas. Do tej pory wypłaciliśmy około 5,6 mld zł dla około 4,7 mln emerytów i rencistów. Zdecydowana większość z nich otrzymała świadczenia w pełnej wysokości, czyli 1338,44 zł brutto – powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

W czwartek 15 września tego roku wypłacona zostanie kolejna transza czternastych emerytur. -Tego dnia do ponad 1,2 mln osób trafi łącznie prawie 1,5 mld zł. Kolejni uprawnieni otrzymają dodatkowe świadczenie 20 września – razem z bieżącą emeryturą lub rentą" – dodał Żebrowski.

Czternasta emerytura trafi w sumie do 9 mln emerytów i rencistów, w tym 8,1 mln z ZUS. Przyznaje się ją z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

Piętnasta emerytura przed wyborami? Rząd ucieka od odpowiedzi

- Jest za wcześnie, by o tym mówić – powiedziała ubiegłym tygodniu MRiPS Marlena Maląg. Warto dostrzec to co aktualnie robimy, jest godna waloryzacja, trzynasta emerytura, czternasta emerytura, kwota wolna od podatku – zaznaczyła.