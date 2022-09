ZUS się załamie? Ekspert: kto będzie płacić składki na wypłatę emerytur?

Przeprowadzony w 2021 r. narodowy spis powszechny potwierdził, że spełniają się alarmujące prognozy demograficzne dla Polski. - Wyraźnie widać proces starzenia się społeczeństwa. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym spadł do 59,3 proc. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł do ponad 22 proc. Oznacza to, że przeszło co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 65 lat - mówił dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego.