ZUS wypłaca ponad 10 tys. zł wyrównania. Nowe wieści w sprawie "kłopotliwego" rocznika

Roczniki, które do 2013 roku osiągnęły powszechny wiek emerytalny skorzystały z możliwości obliczenia wysokości emerytury według wcześniejszych, korzystniejszych dla nich zasad. Takiej możliwości nie miał rocznik 1953. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że działający wtedy mechanizm był niekonstytucyjny.

Dlatego do 11 stycznia tego roku był czas, by złożyć wniosek o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Jak podaje teraz ZUS, z rozpatrzonych już spraw dotyczących przeliczenia świadczenia osób z rocznika 1953 wynika, że wyrównanie emerytury otrzyma 68,2 tys. osób. Łączna kwota wyrównania to ponad 749 mln zł.