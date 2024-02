"Piętnastka" dzięki kwocie wolnej od podatku. Na takie wypłaty mogą liczyć emeryci

"Fakt" przypomina słowa prezydenta Dudy z lutego 2020 roku. – Mam nadzieję, że będzie czternasta emerytura, daj Boże, że będzie potem piętnasta emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący, bo to jest ważne – mówił prezydent.

"Trzynastki" są wypłacane w kwietniu niezależnie od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. "Czternastki" są zagwarantowane od zeszłego roku, jednak pełna kwota trafia do tych osób, których renta lub emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. A co z piętnastką, którą obiecywał Andrzej Duda?

Okazuje się, że w rządzie Zjednoczonej Prawicy były prowadzone rozmowy na temat wprowadzenia "piętnastki". Przyznała to była prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska, w wywiadzie dla money.pl . Zdradziła, że zwracała uwagę na negatywne skutki i duże koszty wprowadzenia różnych rozwiązań, w tym 15. emerytury.

"Piętnastka" dzięki kwocie wolnej od podatku

Po deklaracji prezydenta politycy PiS nie chcieli jednak zajmować stanowiska w sprawie 15. emerytur dla seniorów. Prezes ZUS przekonała rząd, by nie wprowadzać takiego dodatku. Aby nie stawiać Andrzeja Dudy w niezręcznej sytuacji, politycy PiS twierdzili, że 15. emerytura jest już wypłacana. Chodziło o zmiany wprowadzone przez Polski Ład - przypomina "Fakt".

– Odpowiadając przewrotnie, powiem, że przez zmiany, które już zostały wprowadzone, tzw. przez kwotę wolną od podatku i obniżenie podatków od lipca 2022 r. na tym rozwiązaniu skorzystało 91 proc. emerytów, co przyczynia się do tego, że rocznie w portfelach seniorów zostaje ponad 2000 zł – stwierdziła.

Nawet 400 zł zwrotu dla emerytów

"Fakt" sprawdził, czy i w tym roku seniorzy mogą liczyć na taką "piętnastkę". Okazuje się, że tak, ale nie będzie to dotyczyć wszystkich emerytów i rencistów. Dodatkowe pieniądze mogą otrzymać osoby ze świadczeniami do 2200 zł. Dzięki wysokiej kwocie wolnej od podatku, otrzymają zwrot PIT z wypłaconej w zeszłym roku "trzynastki" i "czternastki".

Z wyliczeń dziennika wynika, że zwrot może wynieść do ok. 400 zł. Seniorzy otrzymają ten zastrzyk gotówki jednorazowo. Kiedy? To zależy od tego, kiedy rozliczą PIT. Jeśli rozliczamy się przez internet za pomocą usługi Twój e-PIT, skarbówka ma 45 dni na zwrot nadpłaty.