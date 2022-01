Kara za Turów. Komisja Europejska uruchamia kolejny etap

Przypomnijmy, że we wtorek minął ostateczny termin na zapłatę pierwszej transzy kary za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Jak przekazał korespondent TVN24 z Brukseli, Komisja Europejska przeszła więc do etapu potrącania kar z unijnych środków dla Polski. "KE analizuje teraz, w których konkretnie obszarach zostaną obcięte unijne fundusze . Analiza ma zakończyć się jeszcze w styczniu, a potem w ciągu 10 dni nastąpi potrącenie" - poinformował.

Dodał, że pierwszy rachunek, na 15 mln euro plus odsetki, to zaległe kary sięgające jeszcze września. "Po określeniu, które fundusze zostaną obcięte, Komisja potrąci taką kwotę ze środków, jakie w lutym były przewidziane dla Polski" - czytamy.

Zobacz także: Spór o Turów dalej trwa. "Są to kary bez podstawy prawnej"

Spór o Turów

Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów pod koniec lutego. Jednocześnie domagały się zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców Liberca do wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z eksploatacją węgla brunatnego. Polski rząd do nakazu wstrzymania wydobycia się nie zastosował.