Polska ma nowy problem. Kolejne miliardy z Unii zagrożone

Ola 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Obecny rząd realizuje program z którym szedł do wyborów i dzięki któremu wygrali wybory. Opozycja szczuje UE na własnych rodaków aby znów dostać się do władzy, a że w UE dziś rządzą ich koledzy partyjni to tak to wygląda. Podkładają nogi rządzącym i śmieją się, że się potykają, zero ustępstw sądy muszą być zreformowane a stronniczy sędziowie usunięci, dość wypuszczania aferzystów za legitymację partyjne! Kiedyś UE zrozumie, że ich kolesie w Polsce się skończyli