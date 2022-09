Węgry idą po miliardy z Unii. Mają rozwiązanie

koniec POLski 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przeciwnicy nie pchejcie sie do wladzy TAM jest takie zadluzenie ze my z glodu bedziemy zdychac a was zlikwiduja ----szkoda by na taka mine sie pchac---wszyscy maja pomysl---wyjdzie zero MILIardy nie ujawnione to deska do trumny dla nastepnych pokolen Mlodzi niech speiuprzaja z tego kraju---Inwigilacja kontrola ---wszystko karta przelewem wycofanie pieniedzy z rynku prowadzi do NIEWOLNICTWA-bedziesz sie tlumaczyl z kazdej 1 zlotowki i siedzial w pierdlu----tak prowadzi nas PIS partia nie wien stalinizm czy hitleryzm---