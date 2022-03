KE zrobiła kolejny krok ws. praworządności. Są wytyczne

Przygotowanie wytycznych Komisja Europejska zapowiedziała pod koniec lutego, gdy Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi dotyczące mechanizmu warunkowości . Uzależnia on korzystanie unijnych funduszy od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.

Ursula von der Leyen poinformowała wówczas, że Komisja Europejska przeanalizuje dokładnie uzasadnienie wyroków. - W najbliższych tygodniach przyjmiemy wytyczne i uściślimy zasady, na jakich funkcjonować będzie mechanizm — poinformowała. Zaznaczyła również, że wytyczne mają zapewnić jasność i przewidywalność co do tego, w jaki sposób Komisja będzie stosować rozporządzenie.

KE publikuje wytyczne dot. mechanizmu warunkowości

I tak się stało. W środę KE przekazała, że przyjęła wytyczne, w których szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób będzie stosować rozporządzenie. Jak poinformowano, Komisja rozpocznie procedurę, jeżeli "będzie miała uzasadnione podstawy", by uznać, że spełnione zostały następujące warunki:

KE poinformowała również, że do uruchomienia mechanizmu potrzebny jest "wystarczająco bezpośredni" związek między naruszeniem a jego skutkami.

Pieniądze za praworządność

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że "praworządność jest spoiwem, które łączy naszą Unię, oraz fundamentem naszej jedności". - Nigdy nie przestaniemy jej bronić. Wytyczne zapewnią dodatkową jasność, natomiast Komisja będzie w dalszym ciągu podejmować działania w związku z każdym naruszeniem zasad państwa prawnego związanym z budżetem UE. Musimy po prostu dbać o to, by każde euro i każdy cent były wydane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zasadami państwa prawnego — podkreśliła.

Polska i Węgry zagrożone?

Mechanizm warunkowości. Procedura

Obecne okoliczności nie zmieniają jednak faktu, że Komisja Europejska ma otwartą drogę do wszczęcia procedury, która może się skończyć zawieszaniem Polsce czy Węgrom unijnych funduszy.

Gdy Bruksela zdecyduje się na taki krok, w pierwszej kolejności powinno dojść do wymiany listów między rządem w Warszawie a KE. Ten etap już w nieformalny sposób trwa, bo w listopadzie KE zwróciła się do Polski i Węgier z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób rządy tych państw zamierzają odpowiedzieć na zastrzeżenia zgłaszane przez Brukselę. W przyszłości możemy mieć do czynienia z kolejną wymianą pism, w których KE będzie oczekiwać od państwa członkowskiego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.