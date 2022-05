Polska dostanie pieniądze z KPO. Nieoficjalnie: Komisja Europejska zatwierdzi wniosek za kilka dni

KPO za opodatkowanie globalnych korporacji

Jak przypomina RMF FM 17 czerwca to ostatni dzień przewodzenia Francji w Radzie. To kluczowe, gdyż Polska ma zrezygnować z weta dotyczącego opodatkowania globalnych korporacji. A to dla Francji jest bardzo istotne. Polska wcześniej blokowała porozumienie w tej sprawie, by wymusić przyjęcie KPO.