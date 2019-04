25 lat WIG20. Tylko kilka spółek przetrwało na giełdzie

Warszawska giełda w świadomości inwestorów z całego świata istnieje przede wszystkim poprzez indeks WIG20. We wtorek 16 kwietnia mija dokładnie 25 lat od kiedy można śledzić jego notowania.To w nim zgrupowanych jest dwadzieścia największych spółek, które codziennie są na radarach największych graczy.

Warto zauważyć, że Żywiec, po niedawnym wyjściu z giełdy Próchnika, ma tytuł najstarszej spółki na GPW. Browar na warszawskiej giełdzie zadebiutował we wrześniu 1991 roku, czyli pięć miesięcy po pierwszej sesji. Wtedy jeszcze giełda raczkowała, a handel odbywał się na zupełnie innych zasadach (kupować akcje można było tylko raz w tygodniu).

Z pewnymi załamaniami, ale jednak systematycznie w górę od początku idą notowania Żywca. Jeszcze 25 lat temu, żeby stać się formalnie współwłaścicielem, wystarczyło kupić jedną akcję za 175 zł. We wtorek ta sama była warta dokładnie 444,40 zł.

Inwestorzy nie ze wszystkich spółek mają tyle szczęścia. Notowania Millennium Banku i Vistuli są w tej chwili niższe niż w 1994 roku, choć oczywiście w międzyczasie nie raz dawały zarobić duże pieniądze. Obecnie pojedyncza akcja Millennium kosztuje 9,55 zł w porównaniu z 12 zł ćwierć wieku temu. Papiery Vistuli w tym samym czasie poleciały w dół z 30 do 4,15 zł.

Skład indeksu WIG20 się zmienia (giełda dokonuje rewizji portfela co kwartał, choć nie zawsze dochodzi do roszad), ale notowania od 25 lat odbywają się w sposób ciągły. Kurs indeksu wzrósł, choć na tle innych najważniejszych indeksów giełdowych na świecie niezbyt imponująco. W kwietniu 1994 roku wynosił około 1100 pkt, a teraz nieco ponad dwukrotnie więcej.

We wtorek indeks WIG20 przyjmuje wartość w okolicach 2363 pkt., zyskując 0,2 proc. w porównaniu z poniedziałkiem. W przeciwieństwie do amerykańskiego S&P500 czy niemieckiego DAX daleko mu do rekordu. Dotychczas najwyżej był w przedkryzysowym 2007 roku. Wtedy indeks sięgał blisko 4000 pkt.