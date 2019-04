Polska giełda w trójce najgorszych na świecie. Inwestorzy ignorują spowolnienie

Za nami pierwszy kwartał 2019 roku. Z punktu widzenia inwestorów giełdowych, a przede wszystkim instytucji finansowych, to ważny moment na podsumowanie wyników. Te okazują się zaskakująco dobre. Szczególnie, że spowolnienie gospodarcze jest zauważalne w niemal wszystkich krajach.

Amerykańska giełda może się pochwalić najlepszym osiągnięciem od dekady. W kwartał indeks S&P500 (grupujący akcje pół tysiąca największych amerykańskich firm) zyskał na wartości 13 proc. Ostatni raz notowania na Wall Street rosły tak mocno w drugiej połowie 2009 roku. Zaledwie 4 proc. brakuje indeksowi S&P500 do pobicia rekordu wszech czasów.

Równie dobrze wygląda sytuacja w Europie. Francuski indeks CAC40 urósł dokładnie w tym samym stopniu co S&P500. Mocniej, bo ponad 16 proc. w górę poszedł włoski FTSE MIB. Na najważniejszych parkietach w regionie, czyli w Londynie i Frankfurcie, zwyżki były na poziomie 8-9 proc.

Podczas gdy inwestorzy na całym świecie zarabiają niemałe pieniądze (w Chinach wzrosty sięgają nawet 25 proc.), gracze z warszawskiego parkietu zastanawiają się, co się dzieje na rodzimym rynku. Indeks WIG20 , grupujący największe 20 spółek z GPW , przez ostatnie trzy miesiące zyskał niecałe 0,5 proc.

To najgorszy wynik wśród liczących się giełd Europy. Pod kreską jest tylko Bułgaria, omijana szerokim łukiem przez duży kapitał. Wśród światowych indeksów, które można znaleźć w międzynarodowych zestawieniach, gorzej wypada tylko malezyjski Kuala Lumpur Composite.

Taki optymizm inwestorów giełdowych i chęć do podejmowania ryzyka może dziwić. W końcu od miesięcy dużo mówi się o globalnym spowolnieniu, które staje się coraz bardziej widoczne i dotyczy największych światowych gospodarek. Analitycy pytani przez money.pl wskazują, że mimo słabszych danych, daleko jeszcze do recesji, a pojawiło się ostatnio kilka pozytywnych sygnałów.

Stajniak sugeruje, że wypracowanymi zyskami spółki podzielą się z inwestorami, a potencjał dywidend jest wyższy niż to, co można zarobić w przypadku innych aktywów.

Łukasz Zembik, ekspert TMS Brokers, wspomina też o braku większej presji na wzrost cen (m.in. ze względu na spowalniającą gospodarkę), co pozwala bankom centralnym utrzymywać niskie stopy procentowe. To dało impuls do wzrostu notowań ryzykownych aktywów takich jak akcje.