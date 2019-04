ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

"1. Przeszacowanie wartości aktywów netto przeznaczonych do zbycia

Decyzja o przeszacowaniu wartości aktywów netto przeznaczonych do zbycia wynikała z oceny prawdopodobieństwa realizacji umowy ramowej [...] i dojścia do skutku transakcji zbycia przedsiębiorstwa przez Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta - ABC Data Marketing sp. z o.o.

Zgodnie z powyższym, wartość bilansowa grupy aktywów przeznaczonych do zbycia zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie. Z tego względu zarząd podjął decyzję, że sporządzi roczne sprawozdanie finansowe z założeniem braku kontynuacji działalności i zaklasyfikował przedsiębiorstwo będące przedmiotem transakcji jako aktywa przeznaczone do sprzedaży, co będzie miało odzwierciedlenie w rocznych wynikach finansowych spółki i grupy.