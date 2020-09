Afera GetBack.Tak topniał majątek Czarneckiego

Jak podało w piątek RMF FM, Prokuratura w Warszawie zamierza postawić mu zarzuty i chce aresztu dla biznesmena. Dochodzenie dotyczy afery GetBack. Śledczy uznali, że za działanie piramidy finansowej odpowiadać powinni nie tylko twórcy, ale również właściciele banków, które sprzedawały obligacje tej spółki. A ponieważ takie papiery można było kupić chociażby za pośrednictwem należącego do Czarneckiego Idea Banku, to biznesmen - ich zdaniem - również ponosi odpowiedzialność za aferę.

Niegdyś jeden z najbogatszych Polaków może mieć więc spore problemy. Jeszcze kilka lat temu Leszek Czarnecki zajmował czołowe miejsce na liście najbogatszych według "Wprost". Dziś próżno go szukać w pierwszej dziesiątce, a nawet w pierwszej setce. Ostatnich kilku lat nie może zaliczyć do udanych i wszystko wskazuje, że to nie koniec jego problemów.