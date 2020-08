Ratingi. Sprawdziliśmy najbardziej i najmniej wiarygodne banki.

Banki z ratingiem "A" charakteryzują się niskim ryzykiem niewypłacalności. Rating "BBB" oznacza umiarkowane ryzyko, "BB” podwyższone, a "B" - wysokie ryzyko. Natomiast literka "C" powinna być poważnym ostrzeżeniem, bo sugeruje bardzo wysokie ryzyko kredytowe.

Między najlepiej ocenianymi: BGK, Bankiem Handlowym, Pekao, PKO BP, Santander Bank Polska a najgorzej ocenianymi Idea Bankiem i Getin Noble Bankiem jest ogromna różnica. Pierwsze cztery charakteryzują się "wysoką wiarygodnością finansową, zdolnością do obsługi zobowiązań i przeciętną odpornością na wpływ niekorzystnych warunków gospodarczych utrzymujących się przez dłuższy czas".

Tymczasem Eurorating ryzyko kredytowe dla Idea Banku i Getin Noble Banku, dwóch banków kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego, ocenia jako bardzo wysokie z "niską zdolnością do obsługi zobowiązań, nawet w przypadku sprzyjających warunków". Natomiast poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności agencja określa jako "niski lub bardzo niski”.

W 20-stopniowej skali ocenia Ideę na 18 (oznaczone symbolem CC), gdzie 1 to najwyższa nota, a 20 najgorsza. Natomiast Getin z notą 17 (oznaczenie CCC) jest o jedno "oczko” wyżej. Najwyżej oceniane banki w Polsce (wymienione wcześniej) mają siódmą notę (A-).

Rating Getin Noble Banku został obniżony w kwietniu, czyli już po wybuchu pandemii, z "B-” do "CCC”. Wpływ na to miało m.in. osłabienie złotego wobec franka szwajcarskiego .

Agencja zwraca też uwagę, wynik netto Alior Banku obniżał się już od kilku kwartałów, na co wpływ miało m.in. pogarszanie się jakości portfela kredytów. W efekcie na koniec drugiego kwartału udział kredytów zagrożonych wyniósł 13,7 proc., co jest poziomem dwa razy wyższym niż średnia w sektorze. "Bank posiada stosunkowo duży portfel kredytów korporacyjnych, a ostatnich kwartałach miał kilka dużych ekspozycji (m.in. Ruch, Zakłady Mięsne Henryk Kania, Onico), na których poniósł straty” – czytamy w uzasadnieniu.

Alior Bank podał ostatnio wyniki za pierwsze półrocze . W okresie od kwietnia do czerwca wykazał ponad pół miliarda złotych strat. Tak fatalnych wyników jeszcze nie notował. To efekt m.in. potężnych odpisów na kredytach w związku z epidemią koronawirusa.

Oczywiście nie tylko te dwa banki ucierpiały w wyniku kryzysu i cięcia stóp procentowych. W pierwszym półroczu tego roku zysk sektora bankowego zmniejszył się o połowę . W drugim kwartale sprzedaż kredytów hipotecznych spadła rok do roku o 8 proc., a konsumpcyjnych aż o ponad 42 proc. Pandemia wpływa na gospodarkę i część firm ma problemy. Banki podnoszą rezerwy związane z ryzykiem, że część kredytów może nie zostać spłacona, co przekłada się na ich wynik netto.

Jednak w przypadku Santander Bank Polska agencja w ostatnim czasie podniosła rating z "BBB+” do "A-". Miało to miejsce 11 marca, a decyzja została utrzymana również w maju. W tym przypadku podwyższenie ratingu związane jest przede wszystkim z utrzymującą się silną pozycją kapitałową banku, dobrą jakością portfela kredytów, wysoką efektywnością działalności, a także wzrostem skali działalności po przejęciu części aktywów Deutsche Bank Polska.

Warto też zwrócić uwagę na perspektywy dla ratingu banków. W przypadku ING Banku Śląskiego perspektywa jest pozytywna, co daje szansę na podwyżkę ratingu. Niestety w stosunku do ocen czterech banków eksperci Euroratingu są nastawieni negatywnie. Poza wspomnianymi już GNB oraz Idea Bankiem, to także Bank Millennium oraz mBank.