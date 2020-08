Ceny w Polsce i za granicą. Spadamy na drugie miejsce w niechlubnym rankingu

W maju i czerwcu Polska była krajem o największym rocznym wzroście cen . Według europejskiego urzędu statystycznego inflacja dochodziła już do 3,8 proc. (wskaźnik HICP). Najnowsze dane pokazują minimalną ulgę.

W lipcu inflacja wyhamowała do 3,7 proc. i tym samym spadliśmy w niechlubnym rankingu na drugie miejsce. Jeszcze większe podwyżki cen notują bowiem Węgry (3,9 proc.). Jednocześnie, już tylko minimalnie wyprzedzamy Czechy (3,6 proc.).

Cała wymieniona trójka zdecydowanie odstaje od reszty krajów UE, gdzie ceny rosną wyraźnie wolniej. Średnia to 0,9 proc., a zawężając liczbę krajów tylko do tych, które posługują się walutą euro, przeciętne podwyżki cen wynoszą tylko 0,4 proc. To oznacza, że w Polsce inflacja jest ponad 9-krotnie wyższa niż w strefie euro.