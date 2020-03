Agora mocno traci na giełdzie. Zamknięte kina odbiją się na wynikach

Oczywiście trudno na tę chwilę określić skalę problemu, ale reakcja inwestorów giełdowych wskazuje na to, że będzie istotna. Właścicielem Heliosa jest Agora, do której należy także m.in. "Gazeta Wyborcza". Po informacji o tym, że kina będą musiały być zamknięte, kurs akcji Agory poleciał w dół i to mocno.