Bank Millennium umożliwia zakup biletów do kina Helios przez aplikację mobilną

Partnerem projektu jest sieć kin Helios. Aplikacja posiada dostęp do listy wszystkich 49 kin Helios w Polsce, dlatego potrafi podpowiedzieć, gdzie znajduje się najbliższe kino, jakie filmy są w nim wyświetlane, które sale, godziny i rodzaje seansów są dostępne. Pokazuje również projekcje w salach Helios Dream, które są unikalnym konceptem spółki Helios, dostępnym w wybranych multipleksach sieci. Kameralne sale wyposażone są w skórzane, rozkładane fotele oraz system dźwięku Dolby ATMOS i obrazu Christie 4K. Ponadto warszawskie kino Helios, jako pierwsze w Polsce, oferuje widzom projekcje w innowacyjnej technologii laserowej Christie RealLaser, podano.

"Zgodnie z obietnicami dotyczącymi kierunku rozwoju naszej aplikacji mobilnej, udostępniamy klientom kolejną niebankową usługę ułatwiającą codzienne życie. Tym razem jest to możliwość zakupu biletów do kina bezpośrednio w aplikacji. Z badań wiemy, że klienci kupujący bilety w internecie poszukują rozwiązań, które mogą przyśpieszyć proces zakupowy. W naszej aplikacji, z której i tak codziennie korzystają, mogą to robić wygodniej i szybciej. Cieszę się, że po raz kolejny, jako pierwszy bank w Polsce, zaproponowaliśmy klientom tak innowacyjne i przydatne rozwiązanie" - powiedziała dyrektor departamentu bankowości elektronicznej w Banku Millennium Halina Karpińska, cytowana w komunikacie.