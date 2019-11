Agora notuje straty. Spadek sprzedaży tylko w prasie

Wprawdzie wzrosła sprzedaż Agory z 258,8 do 293,3 mln zł, ale nie wystarczyło to by pokryć wszystkie koszty działalności. Choć po uwzględnieniu podatków, odsetek od kredytów itp. wynik jest ujemny, zysk EBITDA okazał się nawet lepszy od prognoz analityków. Przebił prognozy o 25 proc., co znalazło odzwierciedlenie w notowaniach giełdowych.

Zadowolony z wyników jest prezes Agory. Bartosz Hojka podkreśla, że wszystkie nasze największe biznesy wypracowały wyższe przychody i lepsze wyniki operacyjne. Dodaje, że miniony kwartał to również czas inwestycji w spółkę Online Technologies HR i intensywnych przygotowań do potencjalnie największej transakcji na rynku medialnym w historii grupy Agora, czyli zakupu wszystkich udziałów w Eurozet.

Agora, choć kojarzona jest głównie z "Gazetą Wyborczą", po raz kolejny notuje świetne wyniki z działalności kinowej. Do niej należy sieć Helios. Sprzedaż biletów do kin zwiększyła się do 63 mln zł. Od lipca do września klienci zakupili ponad 3,4 mln biletów - o ponad 20 proc. więcej niż przed rokiem (przebijając średnią u konkurencji). Kino to nie tylko bilety - o ponad 35 proc. wzrosły przychody ze sprzedaży barowej.