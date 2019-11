Agora: 'Gazeta Wyborcza' ma ponad 200 tys. prenumeratorów cyfrowych

Na koniec 2018 r . "Gazeta Wyborcza" miała 170 tys. aktywnych prenumeratorów cyfrowych. 9 miesięcy później odnotowała wzrost tej liczby o 17%. Oznacza to, że na koniec września br. dostęp do dziennikarskich treści ma o 29 275 więcej osób , przy jednoczesnym wzroście średnich przychodów od użytkownika (ARPU), podano.

"Ponad 200 tysięcy prenumerat cyfrowych to naprawdę olbrzymi sukces 'Gazety Wyborczej', która jest liderem pod względem liczby subskrypcji w Polsce i zajmuje 13. pozycję w światowym rankingu tytułów prasowych z 'NYT' na czele. A to jest dopiero początek. Pięć lat temu weszliśmy w świat internetu z impetem, determinacją i odwagą. Dziś to nasz żywioł, odnaleźliśmy w nim optymalny model biznesowy dla jakościowego medium, jakim jest 'Wyborcza'" - powiedział wydawca dziennika Jerzy Wójcik, cytowany w komunikacie.