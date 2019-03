Agora potrzebuje kredytu na zakup Radia ZET. Negocjacje rozpoczęte

"Agora wraz z podmiotami zależnymi AMS i Helios rozpoczęła 11 marca negocjacje z konsorcjum banków , aby pozyskać do 0,5 mld zł kredytu m.in. na finansowanie bądź refinansowanie wydatków akwizycyjnych oraz inwestycyjnych w ramach strategii 2018-2022, a także na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych celów korporacyjnych" - podała spółka w komunikacie.

Co to znaczy? Mniej więcej tyle, że Agora potrzebuje pieniędzy na sfinansowanie zakupu Radia ZET. Umowa przedwstępna z Czech Media Invest (dotychczasowym właścicielem rozgłośni) została podpisana pod koniec lutego.

Zakup radia to tylko niewielka część kredytu, który negocjuje spółka. Wartość wspomnianej umowy wynosi bowiem około 130 mln zł, z czego tylko 75 ma pochodzić z kredytu bankowego. Na pozostałe cele zostaje więc ponad 400 mln zł.

W umowie przedwstępnej zapisano, że Agora będzie mogła odkupić od SFS Ventures pozostałe udziały w Eurozecie, by objąć 100 proc. akcji tej spółki. Będzie to możliwe po roku, ale maksymalnie do trzech lat od zawarcia umowy. SFS Ventures w tym czasie nie sprzeda swych akcji innemu podmiotowi.