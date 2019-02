Agora przejmuje Radio Zet. Podpisano umowę przedwstępną na 130 mln zł

W umowie przedwstępnej zapisano, że Agora będzie mogła odkupić od SFS Ventures pozostałe udziały w Eurozecie, by objąć 100 proc. akcji tej spółki. Będzie to możliwe po roku, ale maksymalnie do trzech lat od zawarcia umowy. SFS Ventures w tym czasie nie sprzeda swych akcji innemu podmiotowi.