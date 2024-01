Agora zapowiedziała zwolnienia. Giełda wyraźnie zareagowała

Agora zaczęła drożeć na giełdzie około południa, gdy serwisy informacyjne rozpowszechniły komunikat zarządu spółki . Poinformował on, że pomiędzy 5 lutego do 31 marca 2024 roku w spółce, która jest m.in. właścicielem portalu Gazeta.pl, Radia TOK FK, Radia Zet czy kin Helios będą przeprowadzone zwolnienia grupowe.

Agora drożeje na giełdzie

We wtorek po godz. 14:00 akcje Agory były wyceniane na poziomie 11,10 zł. Oznacza to wzrost notowań o ponad 6 proc. Nad ranem, przed ogłoszeniem decyzji, notowania oscylowały wokół 10,40 zł.

Agora tłumaczy decyzję

Jak czytamy w komunikacie spółki, przyczyną zamierzonego zwolnienia grupowego w obszarze Prasa Cyfrowa i Drukowana są czynniki rynkowe wynikające ze stałego trendu spadkowego sprzedaży prasy drukowanej związanego z odpływem czytelników do innych kanałów komunikacji, natomiast w obszarze Internet przyczyną jest wyraźne pogorszenie przychodów ze sprzedaży reklam w modelu open market oraz wzrost pozycji platform globalnych .

"Z uwagi na te czynniki Spółka musi podjąć działania zmierzające do dostosowania się do zmieniającego otoczenia rynkowego i oczekiwań odbiorców, a przeprowadzana restrukturyzacja jest warunkiem koniecznym do ustabilizowania sytuacji finansowej obszarów Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Internet, jak i zadbania o ich stabilność i rozwój oraz pozycję rynkową w następnych latach" - czytamy w komunikacie spółki.