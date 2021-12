Akcje Allegro mocno w dół. Śrubują niechlubny rekord

Allegro to jedna ze spółek z warszawskiej giełdy, które są najwyżej wyceniane przez inwestorów . Wartość całego biznesu internetowej platformy można szacować na około 38 mld zł . Zdecydowanie większy jest tylko bank PKO BP. Niewiele mniejszy od Allegro jest bank Santander. Zdecydowanie z tyłu zostają za to np. największe państwowe spółki.

Może się to wydawać bardzo dobrym wynikiem, ale tylko dla osób, które nie śledzą notowań akcji Allegro. A te od początku września praktycznie tylko spadają. Trzy miesiące temu jedna akcja kosztowała ponad 70 zł, a po słabej czwartkowej sesji już tylko niewiele ponad 36 zł. Tylko w tym czasie spółka straciła na wartości ponad 30 mld zł .

Zobacz także: Czy tarcza antyinflacyjna to dobry pomysł? „To może wywołać odwrotny efekt. Inflacja poza kontrolą”

Warto wrócić pamięcią do 12 października 2020 roku, czyli do debiutu spółki na giełdzie. Punktualnie kwadrans po 9:00 ruszyły wtedy pierwsze notowania akcji Allegro. Spółka z buta wyważyła drzwi warszawskiej giełdy. Na otwarciu inwestorzy kupowali papiery po 65 zł. To była o blisko 50 proc. wyższa cena niż ta z oferty publicznej. Akcje nowej emisji były sprzedawane po 43 zł.