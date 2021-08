Akcje Wirtualnej Polski wystrzeliły. Spółka pokazała wyniki i startuje z nowym narzędziem

victor 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I naprawde spodobalo mnie sie w Polsce i co roku gnalem na 4-5 miesiecy, bo stawalem nawet do konkursow o prace i jeden wygralem, ale jak kierownik powiedzial mnie, Pan jestes z Ameryki to pan nie musisz duzo zarabiac, to szczeka mnie opadla...etuzjazm jednak nie opuszcal i autetycznie chcialem w Polsce zostac, ale niestety moja mama w koncu sie wnerwila i wyslala mnie spowrotem do Ameryki na pozegnanie mowiac te slowa; jak ci sie nie chce pracowac to pojedz na Floryde i poloz sie pod palma ;-) ...dodajac w Polsce nigdy nie bedzie dobrze.