Nowa rola Piotra Waltera. Został szefem Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski

porzadKI w WP... 46 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Panie Piotrze moze wreszcie zrobi Pan porzadk na WP. aby byly bardzij wiarygodne a glownie porzadek potrzebny jest w komentarzach , Kiedys byl , A od pewnego czasi moderatorzy cenzuruja/ i to nie ze wzgledu na niecenzuralne slowa a na konkretna krytyke/ Jest balagan , haos w godzinach nadania komentarza, . No i redaktorzy robia kardynalne bledy jezykowe w swoich tekstach i kaczkach dzinnikarskich , BRAK TAM TAK PROFESJONALNYCH DZIENNIKARZY JAK W TVN . pRZYNAJMNIE DOKAD I ZA WAS NIE WEZMA SIE RZADZACY