Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 2:1

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie [...] podejmuje decyzję o dokonaniu scalenia akcji spółki w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 1 złoty ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 2 złotych, oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczbę akcji wszystkich serii z liczby 149 130 538 do liczby 74 565 269 sztuk akcji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego " - czytamy w podjętej uchwale.

Wcześniej spółka podawała, że przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli opuścić Listę Alertów i wrócić do notowań ciągłych. Powinno to zwiększyć płynność akcji spółki. Natomiast zwiększenie płynności w połączeniu z efektami kontynuacji działań w ramach przyjętych kierunków rozwoju na lata 2018-2020, w ocenie zarządu, powinno prowadzić do stałego zwiększania atrakcyjności akcji Mostostalu Zabrze dla potencjalnych inwestorów.