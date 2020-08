Alembik Polska pozyskał planowane 4,185 mln zł w ramach kampanii na Crowdway

"Wszystkie trzy kampanie - Okovita, Tenczynek Bezalkoholowe, Alembik - to odrębne strukturalnie projekty. Wszystkie jednak łączy fakt, że przez crowdinvesting pozyskały grono inwestorów, którzy kibicują powodzeniu tych biznesów. Alembik Polska zgromadził społeczność ponad 1 200 osób, za co pragnę serdecznie podziękować. Przed nami miesiące wytężonej pracy nad realizacją projektu. Już niedługo otworzymy w Lublinie pierwszą z dziesięciu Alkotek i mam nadzieję, że będzie to idealne miejsce do spotkania i celebracji wspólnego sukcesu z inwestorami - powiedział Janusz Palikot, cytowany w komunikacie.

Alembik Polska uruchomi do końca trzeciego kwartału 2021 sieć Alkotek w 10 miastach. Z zebranej puli 4,185 mln zł spółka przeznaczy 1,5 mln zł na zakup 10 alembików i taką samą kwotę na wyposażenie lokali. Pozostałe środki wyda na sprzęt do wyszynku piwa (tapy) do 10 lokali, stworzenie aplikacji oraz koszty akcyzy, marketingu, importu, środki obrotowe. Już niedługo ruszy pierwszy lokal w centrum Lublina na ul. Przechodniej 4. W tym roku uruchomione zostaną jeszcze dwa punkty, zaś pozostałych 6 kolejnych ruszy do końca III kwartału 2021, wskazano także.

"W przypadku Janusza Palikota możemy pozwolić sobie na grę słowną i ukuć odrębny termin 'kraft-funding'. Jest on niewątpliwie jednym z największych w Polsce ambasadorów alkoholi rzemieślniczych. Każdy z zarządzanych przez Palikota konceptów biznesowych to odrębna opowieść o pasji do wysokojakościowych alkoholi kraftowych, która pociągnęła za sobą więcej niż tysiąc inwestorów. Jesteśmy dumni, że do promocji kampanii wybrana została ponownie nasza platforma" - powiedział prezes Crowdway.pl Jakub Niestrój, cytowany w komunikacie.

Strategia Alembik Polska zakłada osiągnięcie w 2021 roku przychodów w wysokości 12 mln zł, w tym 5,7 mln zł ze sprzedaży destylowanych w Alkotekach oraz podwojenie tych wartości już w 2022 roku. Spółka oczekuje osiągnięcia zysku netto w przyszłym roku na poziomie 1,9 mln zł oraz blisko 3,9 mln zł w roku kolejnym. Wypłata dywidendy jest przewidywana od roku obrotowego 2022.

Alembik Polska to już trzecie przedsięwzięcie Janusza Palikota, które realizuje wspólnie z crowdinwestorami. W 2019 roku na swój rozwój Tenczyńska Okovita SA zebrała 4,18 mln zł na produkcję małopolskiej gorzałki - okowity, a wiosną 2020 budowa spółki Tenczynek Bezalkoholowe SA, która zajmie się dealkoholizacją piw przyciągnęła inwestorów na łączna kwotę 4,176 mln zł. Obie kampanie promowane były na platformie Crowdway.pl. Wszystkie trzy spółki stanowią samodzielne koncepty biznesowe.

